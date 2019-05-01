Лавров по телефону обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле и Сирии

Также стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших контактов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле и Сирии. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

— В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти. С российской стороны было подчёркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права, — говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона указала, что продолжение агрессивных шагов может привести к негативным последствиям. Вершить судьбу венесуэльского народа может лишь он сам, а силовое решение вопроса не имеет ничего общего с демократическим процессом.

Стороны также обсудили ситуацию в сирийских лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль". Отмечается, что Лавров высказался за скорейшее возвращение беженцев в места их проживания. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших контактов.