США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

По сообщению ВВС страны, головная часть ракеты преодолела расстояние в 6,75 тысячи км, поразив цель в Тихом океане.

Соединённые Штаты Америки провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.

Учебная головная часть ракеты преодолела почти семь тысяч километров, поразив цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

— Испытания показывают, что силы ядерного сдерживания США являются современными, функциональными, гибкими и могут применяться должным образом для того, чтобы сдерживать угрозы XXI века и усилить доверие со стороны наших союзников, — отмечается в заявлении.

МБР Minuteman III оснащены оборудованием по сбору данных, а также механизмом самоуничтожения в случае чрезвычайной ситуации. Целью испытаний является проверка готовности и слаженности системы.