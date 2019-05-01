США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Соединённые Штаты Америки провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.
While you were sleeping the #Airmen of @AFGlobalStrike conducted an unarmed #MinutemanIII #ICBM test launch at 2:42 a.m. Pacific Time today. A defender’s job never ends. pic.twitter.com/OUwnYPWKDk— U.S. Air Force (@usairforce) 1 мая 2019 г.
Учебная головная часть ракеты преодолела почти семь тысяч километров, поразив цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.
— Испытания показывают, что силы ядерного сдерживания США являются современными, функциональными, гибкими и могут применяться должным образом для того, чтобы сдерживать угрозы XXI века и усилить доверие со стороны наших союзников, — отмечается в заявлении.
МБР Minuteman III оснащены оборудованием по сбору данных, а также механизмом самоуничтожения в случае чрезвычайной ситуации. Целью испытаний является проверка готовности и слаженности системы.
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