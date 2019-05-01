В Орловской области пьяный подросток повредил Вечный огонь

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В Орловской области пьяный подросток повредил Вечный огонь

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Фото: ©РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В посёлке Верховье Орловской области пьяный подросток повредил облицовочную плитку на постаменте Вечного огня братской могилы советских воинов "Мемориал Славы". В отношении подростка возбудили уголовное дело о вандализме, сообщает областное управление МВД России.

Как уточняется, находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек разозлился и стал наносить удары по плитке и постаменту. Он остановился после того, как ему сделали замечание.

Ранее Лайф сообщал, что гревшего воду на Вечном огне в Волгограде мужчину отправили на принудительное лечение.

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