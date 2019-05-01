В России запретили рекламу новых психоактивных веществ

Читайте также

В России запретили рекламу новых психоактивных веществ

17

Фото: © Pixabay

Нормативный акт направлен на защиту людей от негативного влияния, которое могут оказывать вещества.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете в СМИ рекламы потенциально опасных психоактивных веществ, в число которых попали и так называемые спайсы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в законы "О средствах массовой информации" и "О рекламе". Нормативный акт направлен на защиту людей от негативного влияния, которое могут оказывать вещества.

Таким образом, в СМИ и Интернете будет запрещено распространение сведений "о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ", а также о местах, где могут выращиваться наркотические вещества.

Ранее запрет на рекламу новых психоактивных веществ утвердили депутаты Государственной думы.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×