В России запретили рекламу новых психоактивных веществ

Нормативный акт направлен на защиту людей от негативного влияния, которое могут оказывать вещества.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете в СМИ рекламы потенциально опасных психоактивных веществ, в число которых попали и так называемые спайсы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в законы "О средствах массовой информации" и "О рекламе". Нормативный акт направлен на защиту людей от негативного влияния, которое могут оказывать вещества.

Таким образом, в СМИ и Интернете будет запрещено распространение сведений "о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ", а также о местах, где могут выращиваться наркотические вещества.

Ранее запрет на рекламу новых психоактивных веществ утвердили депутаты Государственной думы.