Эксперты рассказали, какие профессии могут скоро исчезнуть

Ряд должностей может оказаться "за бортом" в связи с быстро меняющейся обстановкой на рынке труда.

Некоторые профессии в ближайшее время исчезнут — например, сейчас уже уменьшается потребность в IT-специалистах и сотрудниках, которым нет нужды использовать в работе творческое мышление. Такие прогнозы сделали опрошенные URA.RU эксперты.

— Наверное, информация будет шоковой, но начинающие программисты — уровня Junior — больше не нужны. На рынке их больше, чем требуется, они слишком быстро обучаются и иногда не доучиваются, — сообщает основательница сервиса по трудоустройству "Антирабство" Алёна Владимирская.

Также Владимирская отмечает, что профессия переводчика уходит в прошлое, поскольку знание языка больше не является умением высокого порядка. Однако это не касается профессионалов в деле переводоведения, поясняет она.

В пресс-службе Rabota.ru сообщают, что в 2019 году избыток кадров будет наблюдаться в бэк-офисе (бухгалтеры, юристы, экономисты).

— Не очень хорошо будет себя ощущать банковский сектор, HR-сегмент и строительство. Также будет страдать направление медиа, — рассказывают эксперты.

Процесс автоматизации доведёт до "вымирания" область документооборота, пострадает сфера офлайн-маркетинга, который перекочует в онлайн. Кроме того, угроза есть и для некоторых профессий в сфере аналитики, так как сведение данных, прогнозирование уйдёт в автоматизацию.