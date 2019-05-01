Сотрудники парижской полиции пострадали в ходе подавления беспорядков

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Сотрудники парижской полиции пострадали в ходе подавления беспорядков

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Фото: © Twitter/BFMTV

Трое полицейских были ранены в ходе противостояния с агрессивными манифестантами в Париже, сообщает BFM TV.

По информации телеканала, они прибыли во французскую столицу из Тулузы в качестве подкрепления. Один из них был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Он находится в состоянии средней тяжести.

По данным местной полиции, правоохранители задержали 330 протестующих.

По данным крупнейшего французского профсоюзного объединения "Всеобщая конфедерация труда", 1 мая в протестных акциях во Франции приняли участие 310 тысяч человек.

Ранее Лайф сообщал, что во время первомайской демонстрации в Париже полицейские нанесли удары корреспондентке РИА "Новости" Виктории Ивановой.

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