Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона.
Поводом для такого решения британского премьера послужило распространение информации, которая обсуждалась на заседании Совета по национальной безопасности 23 апреля.
PM letter to Gavin Williamson pic.twitter.com/ZJbMm9t2Bn— Beth Rigby (@BethRigby) 1 мая 2019 г.
В своём письме Уильямсону Мэй отметила, что утратила полную уверенность в нём как в министре.
Новым главой ведомства впервые станет женщина — место Уильямсона займёт министр международного развития Пенни Мордонт.
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