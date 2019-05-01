Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

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Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

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Гэвин Уильямсон. Фото: © Twitter/IainDale

Премьер-министр Великобритании отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

Поводом для такого решения британского премьера послужило распространение информации, которая обсуждалась на заседании Совета по национальной безопасности 23 апреля.

В своём письме Уильямсону Мэй отметила, что утратила полную уверенность в нём как в министре.

Новым главой ведомства впервые станет женщина — место Уильямсона займёт министр международного развития Пенни Мордонт.

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