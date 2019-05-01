Кассирам разрешили требовать паспорта у посетителей кинотеатров

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите несовершеннолетних от причиняющей вред их здоровью и развитию информации. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Он регулирует доступ к контенту, имеющему возрастное ограничение 18+.

Согласно закону кассир или контролёр кинотеатра вправе потребовать документ, удостоверяющий личность, если у них возникли сомнения относительно возраста посетителя.

Организаторы зрелищных мероприятий обязаны не допускать на них лица младше 18 лет, если на них демонстрируется запрещённая для распространения среди детей информационная продукция.