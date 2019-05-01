Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

Похожая система Fan ID действовала во время прошедшего Чемпионата мира по футболу — 2018.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий в том числе безвизовый въезд в Россию по карте Fan ID для болельщиков Чемпионата Европы по футболу — 2020.

Напомним, в рамках Евро ряд матчей пройдёт в Санкт-Петербурге. Поэтому в эти сроки гостям чемпионата будет доступен безвизовый въезд — он заработает за 14 дней до первого матча и завершится в день проведения последнего. Волонтёры Евро смогут попасть в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций UEFA. Одним из них станет Санкт-Петербург. В Северной столице пройдут три групповых и один четвертьфинальный матчи.