В России в праздновании 1 Мая приняли участие более 2,4 млн человек

В России свыше 2,4 миллиона человек стали участниками культурно-массовых мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Около 1500 мероприятий прошло более чем в 1000 населённых пунктах страны. Правопорядок и безопасность обеспечивали более 40 тысяч сотрудников органов внутренних дел.
Охрану общественного порядка обеспечивали также военнослужащие Росгвардии, представители добровольных народных дружин, общественных формирований и частных охранных организаций.
Напомним, в Москве 1 мая прошло традиционное шествие профсоюзов на Красной площади. В нём приняли участие около 100 тысяч человек.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени