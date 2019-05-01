В России в праздновании 1 Мая приняли участие более 2,4 млн человек

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В России в праздновании 1 Мая приняли участие более 2,4 млн человек

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Фото: © МВД РФ

В России свыше 2,4 миллиона человек стали участниками культурно-массовых мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Около 1500 мероприятий прошло более чем в 1000 населённых пунктах страны. Правопорядок и безопасность обеспечивали более 40 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

<p>Фото: © <a href="https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16752151" target="_blank">МВД РФ</a></p>

Охрану общественного порядка обеспечивали также военнослужащие Росгвардии, представители добровольных народных дружин, общественных формирований и частных охранных организаций.

Напомним, в Москве 1 мая прошло традиционное шествие профсоюзов на Красной площади. В нём приняли участие около 100 тысяч человек.

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