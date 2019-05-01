Участники смены "Орлёнка" встретились с Героями России

Больше тысячи "орлят" и сотрудников Всероссийского детского центра отметили День Весны и Труда.

1 Мая "Орлёнок" встретил квестом-игрой "Россия — страна героев". Больше тысячи "орлят" проходили тематические места и знакомились с биографиями Героев России в игровой форме, а затем встретились и с самими героями. Об этом сообщается на сайте ВДЦ.

Во время последнего испытания ребят ждали пригласительные билеты на встречу с Героями России в рамках проекта "Диалоги с героями". Ребята общались в гостями, слушали их жизненные истории, а взрослые были рады поделиться с подрастающим поколением своим опытом.

Гостями встречи стали первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой РФ Вячеслав Бочаров, Герой Советского Союза, монах Киприан Валерий Бурков, Герой РФ Вячеслав Сивко, Герой РФ, полковник Военно-воздушных сил РФ Игорь Родобольский, Герой РФ, советский и российский инженер, член экипажа глубоководного подводного аппарата "Мир-2" Евгений Черняев.

— Сегодня мы испытываем гордость и уверенность в будущем России, потому что растёт такое молодое поколение. Я убеждён, что вы являетесь достойными продолжателями и наследниками той победы, которую одержал наш советский народ в тяжёлых боях. Будьте примером для своего окружения, — напутствовал "орлят" Герой России Вячеслав Сивко.

После окончания творческих встреч вожатые центра торжественно посвятили Героев РФ в "орлята".