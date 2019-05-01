Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

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Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

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Фото: © Pixabay

В работе социальной сети "Инстаграм" произошёл сбой. На проблемы с соцсетью пожаловались юзеры из России, США, Великобритании, Италии и Португалии. Об этом сообщает сервис Downdetector.

По данным портала, 35% пользователей испытывают проблемы с новостной лентой, ещё 35% — жалуются на проблемы со входом в приложение, около 29% юзеров не могут зайти на сайт "Инстаграма".

Ранее Лайф сообщал о появлении официальной страницы ЦРУ в "Инстаграме".

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