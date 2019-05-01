Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

В работе социальной сети "Инстаграм" произошёл сбой. На проблемы с соцсетью пожаловались юзеры из России, США, Великобритании, Италии и Португалии. Об этом сообщает сервис Downdetector.

По данным портала, 35% пользователей испытывают проблемы с новостной лентой, ещё 35% — жалуются на проблемы со входом в приложение, около 29% юзеров не могут зайти на сайт "Инстаграма".

Instagram is having issues since 1:05 PM EDT. https://t.co/2Z8mz7JAAQ RT if it's down for you as well #Instagramdown — DownDetector (@downdetector) 1 мая 2019 г.

Ранее Лайф сообщал о появлении официальной страницы ЦРУ в "Инстаграме".