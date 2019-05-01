Захарова назвала невменяемым отправленного в отставку министра обороны Британии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отправить в отставку главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

— Гениально, хотя и поздно, — написала Захарова в посте в "Фейсбуке".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва давно утратила веру в способность Уильямсона занимать пост главы Минобороны Великобритании.

— Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что "Россия должна отойти и заткнуться", — уточнила Захарова.

Как ранее писал Лайф, Гэвин Уильямсон был отправлен в отставку с поста министра обороны Великобритании после утечки информации с одного из заседаний Совета нацбезопасности Великобритании 23 апреля. Сам Уильямсон прокомментировал отставку, заявив, что "усиленно" отрицает причастность к утечкам информации. Главой Минобороны Великобритании назначена Пенни Мордонт.