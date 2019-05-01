Глава Пентагона отменил встречи в Европе, чтобы заняться венесуэльским вопросом

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан отменил встречи в Европе, чтобы сосредоточиться на сложившейся в Венесуэле ситуации, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Глава Пентагона прервал визит в Германию, Бельгию и Британию, чтобы провести ряд встреч с целью обсуждения венесуэльского вопроса.
Напомним, накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Позднее в Каракасе демонстранты устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Нацгвардии. Власти Венесуэлы сообщали о попытке государственного переворота в стране небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.
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