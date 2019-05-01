Помпео в разговоре с Лавровым раскритиковал РФ за позицию по Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым осудил Россию "за вмешательство" в ситуацию в Венесуэле. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепа.

— Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы оказывает дестабилизирующее влияние на Венесуэлу, а также на двусторонние отношения РФ и США, — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в заявлении отметили, что Помпео призвал Москву прекратить оказывать поддержку венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и присоединиться к странам Запада, "которые желают лучшего будущего для народа" латиноамериканской страны.

Как писал Лайф, беседа дипломатов состоялась 1 мая. Российская сторона заявила Вашингтону, что его вмешательство во внутренние дела Венесуэлы — это грубейшее нарушение международного права.