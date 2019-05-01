Украина выразит протест из-за упрощения получения паспортов РФ

Киев протестует из-за упрощения процедуры получения российского гражданства для ряда категорий украинцев и требует от Москвы отменить соответствующий указ. Об этом сказано в заявлении МИД Украины.

— Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что "безотлагательно" вручат российскому МИД соответствующую ноту протеста, и призвали другие страны усилить санкции в отношении России.

Напомним, 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе для украинцев.