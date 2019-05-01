Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку

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Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку

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Фото: © Flickr / Stefan Fussan

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка, приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5%. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте регулятора.

В пресс-службе отметили, что данное решение объясняется желанием поддержать максимальную занятость и стабильность цен.

Как писал Лайф, ранее представители ФРС заявляли, что повышение ставки планируется лишь в 2020 году.

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