В Балтийское море зашла ещё одна группа кораблей НАТО

Боевые корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО 1 мая вошли в Балтику. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

Как уточняется, в составе группы — семь кораблей, в том числе датский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным оружием Thetis и минные тральщики Нидерландов, Великобритании, Германии, Бельгии и Норвегии.

В ночь на 1 мая корабли прошли пролив Эресунн между островом Зеландия и Скандинавским полуостровом. В настоящий момент они находятся в юго-западной части Балтийского моря.

В акватории Балтики также продолжают находиться корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, вошедшие в неё в середине апреля.