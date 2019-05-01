Путин подписал закон о процедуре выполнения санкций Совбеза ООН

Документ призван значительно упростить процесс применения Россией международных санкций.

Процедура введения, изменения, приостановления и отмены режима применения Москвой международных санкций, вводящихся резолюциями Совета безопасности ООН, будет упрощена. Президент России Владимир Путин пописал соответствующий закон. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, резолюции Совета безопасности ООН становятся обязательными к исполнению после их официального опубликования в "Российской газете" или на официальном портале правовой информации. Публикация должна состояться не позднее двух рабочих дней с момента размещения резолюции на русском языке на официальном портале ООН. В свою очередь российский МИД должен информировать государственные институты России и организации о принятии резолюций СБ ООН в течение двух рабочих дней со дня их принятия.

Также новый закон наделяет российского президента правом вводить не только ограничения, как это было до принятия документа, но и запреты в области военно-технического сотрудничества с другими странами.