Путин разрешил отвязать выплаты за рождение и усыновление детей от прописки

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий выплаты за рождение или усыновление первого или второго ребёнка по месту жительства. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее заявления о назначении таких пособий можно было подать только по месту регистрации.

Теперь это можно сделать по месту пребывания или фактического проживания на территории РФ.

В пояснительной записке уточнили, что о смене места жительства необходимо своевременно извещать соответствующие органы исполнительной власти субъекта РФ.