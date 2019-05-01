Террористы за месяц 12 раз атаковали авиабазу Хмеймим

По словам представителя российских военных, все обстрелы удалось предотвратить, база не понесла никакого ущерба, никто не пострадал.

За прошедший месяц зафиксировано 12 попыток обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии со стороны террористов. Такую статистику приводит руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин. Уточняется, что боевики, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, использовали как реактивные системы залпового огня (РСЗО), так и дроны. Наряду с атаками на российскую базу зафиксированы также обстрелы позиций сирийских правительственных войск в провинции Латакия.

— Так, из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов — восемь, — заявил Купчишин.

Как подчеркнул руководитель центра, все обстрелы удалось отразить. Российскими военными было уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов боевиков. Ущерб объектам базы причинён не был.

— По имеющимся данным, обстрелы авиабазы Хмеймим осуществлялись из района населённых пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика, — добавил Виктор Купчишин.