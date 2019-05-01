Касильяс рассказал о своём состоянии после инфаркта

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Касильяс рассказал о своём состоянии после инфаркта

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Фото: ©twitter.com/IkerCasillas

На своей странице в соцсетях футбольный вратарь поблагодарил болельщиков за поддержку.

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс, который накануне перенёс сердечный приступ, обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку. Об этом спортсмен написал в своём официальном аккаунте в Twitter. Как сообщил футболист, на данный момент его состояние стабилизировалось и он чувствует себя нормально.

Всё под контролем, я перенёс сильный испуг, но остался невредим. Большое спасибо всем за сообщения любви и поддержки, — написал голкипер.

Напомним, 37-летний испанец перенёс инфаркт миокарда во время тренировки "Порту". Его сразу же осмотрели медики команды, после чего Касильяс был экстренно госпитализирован, а затем прооперирован.

До конца сезона голкипер на поле не выйдет. Как заявляют некоторые эксперты, перенесённая болезнь может стать причиной завершения карьеры футболиста.

Икер Касильяс — испанский спортсмен, голкипер португальского клуба "Порту", бывший капитан сборной Испании по футболу. В составе ФК "Реал" 5 раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. В 2010 году на ЧМ по футболу в ЮАР получил "Золотую перчатку", став лучшим вратарём турнира.

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