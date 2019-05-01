В ООН выразили беспокойство по поводу чрезмерного применения силы в Венесуэле

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство из-за чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе акций протеста в Венесуэле. Об этом сообщается в заявлении Верховного комиссара ООН Мишель Бачелет, опубликованном на сайте ведомства 1 мая.

— На фоне массовых акций протеста мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, а власти — уважать право на мирные собрания и избегать действий, подстрекающих людей к насилию, — отмечается в сообщении.

При этом в управлении верховного комиссара напомнили властям о необходимости обеспечивать защиту прав человека в своей стране вне зависимости от политических убеждений.

Политических лидеров, в свою очередь, призвали сесть за стол переговоров и принять меры для урегулирования существующего кризиса.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале оппозиции. Посольство РФ призвало россиян, находящихся в латиноамериканской стране, проявлять осторожность и отказаться от посещения мест массового скопления людей.