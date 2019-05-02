ВВС США сообщили о первом применении F-35 в бою

Центральное командование ВВС США сообщило о первом использовании истребителей F-35A в боевых условиях. Текст соответствующего заявления был опубликован на официальном сайте.
#USAF #F35A Lighting II conducted its first combat employment. https://t.co/MQIsHH5j8K#AirForce #Aircraft #Aviation@DeptofDefense @usairforce @CENTCOM @USAF_ACC @HAFB pic.twitter.com/wiiiA4kF8m— US AFCENT (@USAFCENT) April 30, 2019
Как уточняется, 30 апреля два истребителя указанной модели нанесли воздушный удар в рамках операции "Непоколебимая решимость" в Ираке.
Самолёты провели бомбардировку укреплённой сети тоннелей и тайника с оружием, принадлежащего боевикам ИГИЛ*.
При этом результаты проведённой операции не уточняются.
Как писал Лайф, ранее аналитический ресурс Task&Purpose опубликовал материал, согласно которому программа по созданию американского истребителя пятого поколения F-35 была реализована на базе советских технологий. Журнал The National Interest подтвердил, что при разработке F-35 компания Lockheed Martin использовала решения российских специалистов без их ведома.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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