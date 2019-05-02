ВВС США сообщили о первом применении F-35 в бою

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ВВС США сообщили о первом применении F-35 в бою

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Фото: © Twitter / US AFCENT

Центральное командование ВВС США сообщило о первом использовании истребителей F-35A в боевых условиях. Текст соответствующего заявления был опубликован на официальном сайте.

Как уточняется, 30 апреля два истребителя указанной модели нанесли воздушный удар в рамках операции "Непоколебимая решимость" в Ираке.

Самолёты провели бомбардировку укреплённой сети тоннелей и тайника с оружием, принадлежащего боевикам ИГИЛ*.

При этом результаты проведённой операции не уточняются.

Как писал Лайф, ранее аналитический ресурс Task&Purpose опубликовал материал, согласно которому программа по созданию американского истребителя пятого поколения F-35 была реализована на базе советских технологий. Журнал The National Interest подтвердил, что при разработке F-35 компания Lockheed Martin использовала решения российских специалистов без их ведома.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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