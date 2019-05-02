Власти США приняли решение о создании третьей базы системы ПРО

Согласно плану Конгресса США, база должна располагаться на северо-востоке страны якобы для защиты от ракетного нападения со стороны Ирана.

Администрация США приняла решение о создании третей базы системы противоракетной обороны (ПРО) на территории страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Парик Шанахан.

Отмечается, что на вопрос, вынесено ли окончательное решение по данному вопросу, Шанахан ответил утвердительно, однако потом добавил, что уверен в этом не полностью.

— Насколько мне известно, решение вынесено. Однако, прежде чем скажу, какое решение вынесено, позвольте мне перепроверить, чтобы убедиться, что у меня свежая информация, — заявил глава американского военного ведомства.

Напомним, на Западном побережье США расположены две базы ПРО: Форт-Гринли — на Аляске, Ванденберг — в Калифорнии. Как ранее заявляли власти США, базы предназначены для защиты от потенциальной угрозы со стороны КНДР.

Третья база перехватчиков, на которую Конгресс выделял Пентагону десятки миллионов долларов с 2013 года, должна будет располагаться на северо-востоке страны и защищать США от угроз, исходящих от Ирана.