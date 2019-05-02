Стало известно, когда состоится запуск ракеты "Ангара" с новым разгонным блоком

Первый запуск ракеты "Ангара" с новым разгонным блоком "Персей" состоится в 2020 году. Об этом сообщила Телестудия "Роскосмоса".
— На 2020 год запланирован пуск ещё одной ракеты семейства "Ангара". Его главная особенность — разгонный блок "Персей", работающий на экологически чистых компонентах топлива, — сообщили в программе "Космическая среда", вышедшей на канале "Роскосмос ТВ" на YouTube.
Напомним, "Ангара" — семейство модульных ракет с различными вариантами компоновки. Головным разработчиком и производителем ракет-носителей семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.
Как писал Лайф, ранее генконструктор Владимир Нестеров назвал стоимость создания ракетного комплекса "Ангара".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени