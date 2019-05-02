Стало известно, когда состоится запуск ракеты "Ангара" с новым разгонным блоком

Как уточнили в "Роскосмосе", разгонный блок "Персей" — усовершенствованная версия блока, созданного в своё время для ракеты "Протон-М".

Первый запуск ракеты "Ангара" с новым разгонным блоком "Персей" состоится в 2020 году. Об этом сообщила Телестудия "Роскосмоса".

— На 2020 год запланирован пуск ещё одной ракеты семейства "Ангара". Его главная особенность — разгонный блок "Персей", работающий на экологически чистых компонентах топлива, — сообщили в программе "Космическая среда", вышедшей на канале "Роскосмос ТВ" на YouTube.

Напомним, "Ангара" — семейство модульных ракет с различными вариантами компоновки. Головным разработчиком и производителем ракет-носителей семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Как писал Лайф, ранее генконструктор Владимир Нестеров назвал стоимость создания ракетного комплекса "Ангара".