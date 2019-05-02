Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Как отметили в региональном управлении МВД, оба погибших не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Два человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ и Hyundai Sonata в Татарстане. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, ещё пятеро получили различные травмы, троим из них потребовалась госпитализация.

— В среду около 19:00 мск на автодороге "Объезд Старого Заинска" водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость и выехал на сторону дороги для встречного движения. Там он столкнулся с движущимся во встречном направлении Hyundai Sonata, затем оба автомобиля съехали в кювет. Водитель отечественного автомобиля и один из его пассажиров скончались на месте, — цитирует ТАСС сообщение представителей правоохранительных органов.

Уточняется, что водитель и пассажирка Hyundai Sonata получили незначительные травмы и самостоятельно обратились за помощью к медикам.