Мадуро: Народ Венесуэлы смог добиться мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу Венесуэлы удалось добиться мира в стране. Таким мнением венесуэльский лидер поделился на своей странице в "Твиттере" во время шествия первомайской демонстрации в стране.

— Наблюдаю за прекрасным маршем нашего рабочего класса. Мне приходят фотографии с огромной демонстрации радости, переполняющей улицы Каракаса. Без сомнения, это мир, который мы выиграли благодаря достоинству и сознательности нашего народа, — написал Мадуро.

Известно, что первого мая в стране также прошли демонстрации оппозиционеров.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале оппозиции. Посольство РФ призвало россиян, находящихся на территории латиноамериканской страны, проявлять осторожность и отказаться от посещения мест массового скопления людей.

На фоне акций протеста Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало "стороны проявить максимальную сдержанность, а власти — уважать право на мирные собрания и избегать действий, подстрекающих людей к насилию".