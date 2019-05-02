В Мексике картель раздел догола и раскрасил под "Мстителей" местных жителей

Как отмечают власти, помимо краски на телах пострадавших были видны следы насилия.

Члены одного из мексиканских наркокартелей заставили гулять голыми нескольких жителей города Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас, притом их тела были раскрашены в цвета костюмов героев фильма "Мстители. Финал": Человека-паука, Железного человека, Капитана Марвел, Чёрной пантеры и других.

Всего пострадали семеро человек — шесть мужчин и одна женщина. Как об этом сообщает британское издание Daily Mail, за этой акцией предположительно стоит Северо-восточный картель. Вероятно, члены банды хотели подобным образом опозорить граждан.

По данным издания, голых людей члены наркокартеля заставили гулять по проспекту Герреро недалеко от исторического центра города.

По словам очевидцев происшествия, на телах некоторых участников акции были видны следы насилия — синяки и ссадины.

Представители правоохранительных органов пока никак не прокомментировали произошедшее, но начали проверку. О задержании возможных подозреваемых также не сообщалось.