В Мексике картель раздел догола и раскрасил под "Мстителей" местных жителей

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В Мексике картель раздел догола и раскрасил под "Мстителей" местных жителей

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Фото: dailymail.co.uk

Как отмечают власти, помимо краски на телах пострадавших были видны следы насилия.

Члены одного из мексиканских наркокартелей заставили гулять голыми нескольких жителей города Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас, притом их тела были раскрашены в цвета костюмов героев фильма "Мстители. Финал": Человека-паука, Железного человека, Капитана Марвел, Чёрной пантеры и других.

Всего пострадали семеро человек — шесть мужчин и одна женщина. Как об этом сообщает британское издание Daily Mail, за этой акцией предположительно стоит Северо-восточный картель. Вероятно, члены банды хотели подобным образом опозорить граждан.

<p>Фото: <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-6981333/Mexican-drug-cartel-paints-seven-rival-gang-members-colors-Marvels-Avengers.html" target="_blank">dailymail.co.uk</a></p>

По данным издания, голых людей члены наркокартеля заставили гулять по проспекту Герреро недалеко от исторического центра города.

По словам очевидцев происшествия, на телах некоторых участников акции были видны следы насилия — синяки и ссадины.

<p>Фото: <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-6981333/Mexican-drug-cartel-paints-seven-rival-gang-members-colors-Marvels-Avengers.html" target="_blank">dailymail.co.uk</a></p>

Представители правоохранительных органов пока никак не прокомментировали произошедшее, но начали проверку. О задержании возможных подозреваемых также не сообщалось.

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