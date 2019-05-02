Названы десять самых разочаровывающих достопримечательностей мира

Британские туристы назвали десять достопримечательностей, не оправдавших их ожидания. В числе трёх самых разочаровывающих достопримечательностей респонденты назвали картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" (известна также как "Джоконда". — Прим. Лайфа), чекпоинт Чарли в Берлине (пограничный пропускной пункт, созданный после разделения Германии Берлинской стеной. — Прим. Лайфа), а также статую писающего мальчика в Брюсселе, сообщает телеканал Sky News.

В десятку также вошли кабаре "Мулен Руж", статуя Русалочки в Копенгагене, Эйфелева башня, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.

Как уточняется, в опросе, проведённом британским авиаперевозчиком EasyJet, приняли участие около 2000 человек.

Как писал Лайф, ранее специалисты онлайн-сервиса хранения багажа Stasher устроили опрос и составили рейтинг лучших достопримечательностей мира.