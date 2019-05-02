Шарапова отказалась от участия в турнире WTA из-за травмы плеча

Теннисистка Мария Шарапова сняла свою кандидатуру с турнира Женской теннисной ассоциации в Риме. 32-летняя спортсменка не сможет выйти на корт из-за травмы плеча. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как писал Лайф, последняя игра Шараповой прошла в Санкт-Петербурге в январе 2019 года. Тогда из-за травмы ей пришлось сняться с турнира WTA St.Petersburg Ladies Trophy. Однако она пообещала болельщикам вылечиться, чтобы вернуться в "изумительный" Санкт-Петербург снова.