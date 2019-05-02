Полиция США арестовала мужчину по обвинению в убийстве 50-летней давности

Выйти на след предполагаемого убийцы удалось благодаря новым технологиям анализа ДНК.

В американском штате Флорида полиция арестовала местного жителя по делу о жестоком убийстве женщины почти 50 лет назад. Долгие годы у следствия не было зацепок. Однако в 2007 году расследование началось вновь, когда полиции стали доступны новые технологии анализа ДНК. Задержанным стал 65-летний Ларри Джо Скотт.

Как сообщает газета News & Observer, убийство 33-летней Бонни Нейборс произошло в декабре 1972 года в штате Северная Каролина. Женщина с младенцем на руках отправилась в школу, чтобы забрать оттуда старшего сына, однако пропала без следа. Позднее её тело было найдено в доме рабочих мигрантов недалеко от города Бенсон. Ребёнок оказался жив.

Шериф округа Джонстон Стив Биззелл сообщил, что мужчине предъявлены обвинения в похищении и убийстве Бонни Нейборс. Готовится его экстрадиция в Северную Каролину. И хотя у следствия нет никаких иных доказательств причастности Скотта к убийству, кроме анализа ДНК, шериф уверен, что полиции удалось поймать убийцу.

— Наконец-то я смог сказать её сыну, что убийцу его матери нашли, — цитирует газета слова Биззелла, который также уточнил, что, будучи ещё 14-летним подростком, прекрасно запомнил то резонансное убийство.

В настоящее время, по словам шерифа, проводится подтверждающее тестирование.