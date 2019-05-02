Пентагон намерен создавать новое ядерное оружие для "сдерживания России"

Соединённым Штатам придётся развивать создание нового ядерного оружия в целях сдерживания России. Такое заявление сделал помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг в ходе слушаний в конгрессе.

— Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что мы смотрим на то, что, в частности, делают русские, и это вызывает тревогу, — приводит слова высокопоставленного американского чиновника РИА "Новости".

При этом Трахтенберг уточнил, что его коллег беспокоит доктрина РФ об "эскалации для деэскалации" (согласно которой применение ядерного оружия возможно только в тех ситуациях, когда против РФ или её союзников было применено оружие массового поражения или когда агрессия с применением обычного вооружения ставит под угрозу существование страны. — Прим. Лайфа), подразумевающая ограниченное применение ядерного оружия в ходе военного конфликта, в котором применяются обычные виды вооружения.

Он добавил, что Вашингтон не хочет совершить "просчёт" и допустить наличие преимущества над ним в данном направлении, однако не планирует доводить эскалацию конфликтов до "высшего уровня".

Как писал Лайф, ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв призвал Москву и Вашингтон безотлагательно возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности.