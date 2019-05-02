Гуайдо объявил о начале забастовки госслужащих в Венесуэле

Однако в правительстве сомневаются, что данное мероприятие состоится, поскольку у оппозиции "нет людей".

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который ранее провозгласил себя новым президентом Венесуэлы, объявил о том, что в ближайшее время в стране состоятся забастовки госслужащих. Об этом он написал в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

Как отмечается в сообщении, массовое прекращение работы государственными служащими начнётся 2 мая.

— Финальная фаза операции "Свобода" началась вчера при участии наших Вооружённых сил, а теперь к ним присоединятся наши госслужащие. Мы будем сопровождать их в нарастающих забастовках, которые начнутся с завтрашнего дня и будут продолжаться до всеобщей забастовки, — сказал он.

В свою очередь председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что данное мероприятие вряд ли удастся претворить в жизнь, поскольку у оппозиции "нет людей".

— Чтобы созвать забастовку, надо иметь силу. У них нет людей, кому они это будут предлагать, кого мотивировать? Кто согласится на забастовку? — заявил Кабельо.

Напомним, что накануне Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Позднее в Каракасе власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек.