Число пострадавших в ходе акций протеста в Венесуэле возросло до 78

По данным властей, по меньшей мере восемь военных, охранявших порядок, получили ранения из огнестрельного оружия.

По меньшей мере 78 человек пострадали 1 Мая из-за столкновений с сотрудниками правоохранительных органов во время массовых акций протеста в Венесуэле. Об этом сообщила депутат от штата Миранда Мануэла Боливар.

— Ранения получили 78 человек, ещё 89 было задержано, — передаёт её слова телеканал VPItv.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил в своём твиттере, что в ходе беспорядков не менее восьми военных были ранены из огнестрельного оружия.

Как писал Лайф, 1 Мая в латиноамериканской стране прошли демонстрации, в которых участвовали и сторонники, и противники действующей власти. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в ближайшее время в стране состоятся забастовки госслужащих.

Напомним, 30 апреля Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. Президент Николас Мадуро заявил о провале оппозиции.

На фоне акций протеста Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало "стороны проявить максимальную сдержанность, а власти — уважать право на мирные собрания и избегать действий, подстрекающих людей к насилию".