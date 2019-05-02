В Краснодаре уволят заведующую детсадом, заставившую ребёнка целовать землю

По словам местных властей, к женщине будут применены самые строгие меры, возможные по закону.

В Краснодаре заведующая детским садом, приказавшая ребёнку встать на колени и целовать землю, в скором времени будет уволена. Об этом сообщил глава местного Департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, женщина будет уволена по статье в ближайший рабочий день. При этом в Департаменте образования заявили, что поддержат другие обвинения в отношении заведующей.

— Соответственно, мы поддержим любые обвинения в её адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы, соответствующие органы системы профилактики. Чтобы впредь в Краснодаре подобных ситуаций не случалось, — приводит слова чиновника портал "Кубанские новости".

В данный момент сотрудниками полиции продолжается проверка по данному факту правонарушения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что видео, где заведующая краснодарским детским садом кричит на ребёнка и заставляет целовать землю на глазах у других детей, попало в Сеть. Воспитательница уже пожалела о содеянном и планировала сама написать заявление об увольнении.