В США потерпел крушение учебный самолёт

На борту находились двое человек, они успешно катапультировались до момента столкновения самолёта с землёй.

В американском штате Оклахома разбился одномоторный учебный самолёт. Крушение произошло недалеко от населённого пункта Гастингс. Оба члена экипажа выжили, успешно катапультировавшись перед происшествием, и даже вернулись на базу ВВС США Шеппард. Об этом сообщается на официальной странице базы в "Твиттере".

— T-6 Texan II разбился сегодня около 14:00 (22:00 по мск) юго-западнее Гастингса в Оклахоме. Оба члена экипажа катапультировались и вернулись на базу. Инструктор с лётчиком на самолёте выполняли тренировочный полёт во время инцидента, — говорится в сообщении представителей ВВС США.

В настоящий момент место крушения самолёта оцеплено, проводят следственные действия для установления причин катастрофы. Местных жителей попросили уведомлять власти об обнаружении обломков самолёта.