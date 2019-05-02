В Пентагоне заявили, что выполнят любое решение Трампа по Венесуэле

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В Пентагоне заявили, что выполнят любое решение Трампа по Венесуэле

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Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

Министерство обороны США готово выполнить любые указания президента страны Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Об этом заявил глава Южного командования Вооружённых Сил США (САУТКОМ) адмирал Крейг Фоллер во время слушаний в конгрессе.

Мы продолжаем работать с нашими партнёрами в регионе и полностью поддерживаем дипломатические усилия по мирной демократической передаче власти [в Венесуэле], — добавил он.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео допустил проведение военной операции США в Венесуэле при наличии необходимости. Во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он осудил Россию и Кубу "за вмешательство" в ситуацию в республике и призвал Москву прекратить поддерживать главу латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

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