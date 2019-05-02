На севере Москвы произошла драка со стрельбой — видео

По предварительным данным, огнестрельное ранение получил как минимум один человек.

На севере Москвы произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие. По словам очевидцев, трое мужчин напали на одного прохожего и избили его. После чего из соседнего дома вышел ещё один человек с ружьём и открыл огонь по нападавшим. Также в конфликте участвовала девушка.

По предварительным данным, огнестрельное ранение получил как минимум один человек.

На место происшествия прибыли машины полиции и скорой помощи, включая реанимобиль.