На севере Москвы произошла драка со стрельбой — видео

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На севере Москвы произошла драка со стрельбой — видео

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По предварительным данным, огнестрельное ранение получил как минимум один человек.

На севере Москвы произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие. По словам очевидцев, трое мужчин напали на одного прохожего и избили его. После чего из соседнего дома вышел ещё один человек с ружьём и открыл огонь по нападавшим. Также в конфликте участвовала девушка.

По предварительным данным, огнестрельное ранение получил как минимум один человек.

На место происшествия прибыли машины полиции и скорой помощи, включая реанимобиль.

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