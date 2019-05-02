Мадуро предупредил о возможном вторжении США в Венесуэлу

Кроме того, глава государства подчеркнул, что все действия оппозиции направлены на то, чтобы начать в стране гражданскую войну.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы к протестующим Вашингтон мог бы начать операцию по военному вторжению в его страну. Об этом венесуэльский лидер заявил на митинге в честь 1 Мая, отметив, что силы оппозиции делают всё, чтобы привести страну к гражданской войне.

Как сообщает РИА "Новости", также Мадуро добавил, что в случае задействования для урегулирования конфликта специальной техники: танков, бронемашин и других специальных сил — США воспользовались бы ситуацией и начали вторжение в Венесуэлу.

— Была бы бойня среди венесуэльцев, а Вашингтон праздновал бы и отдал бы приказ начать военное вторжение, чтобы оккупировать землю Боливара, — заявил Мадуро.

Ранее Лайф писал, что американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США допускают проведение военной операции в Венесуэле, если такая необходимость возникнет.

Напомним, что в последнее время ситуация в Венесуэле существенно обострилась. Накануне Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Позднее в Каракасе власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек.