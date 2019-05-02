Мадуро призвал венесуэльцев выйти на улицы в случае новой попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ своей страны выйти на улицы в случае повторной попытки государственного переворота в республике. Об этом он заявил во время первомайского митинга.

— Если однажды мы проснёмся с новостью, что небольшая группа хочет использовать оружие, выходите все на улицы защищать демократию и свободу. Не сомневайтесь ни секунды, — заявил глава государства.

Кроме того, он пообещал собравшимся в ближайшее время назвать имена всех заговорщиков, принявших участие в попытке свержения власти, состоявшейся 30 апреля.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.