Ливневые дожди ожидаются в Москве 2 мая

На столичный регион России надвигаются тучи и многоярусные облака. Первые дожди в Москве и Московской области пройдут в ночь с 1 на 2 мая. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг погоду в регионе будет определять балканский циклон с юго-запада. Из-за этого в столице и области ожидаются ливни, а температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Ночью в городе будет +5...+7 °С, в Подмосковье ожидается от +3 до +8 °С. Днём в Москве столбики ртутных термометров будут колебаться от +12 до +14 °С, а в области воздух прогреется до +10...+15 °С.

Ветер юго-восточный и юго-западный, со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 730 мм рт.ст., что побьёт предыдущий рекорд, установленный в 1983 году.

Ранее Лайф писал о прогнозе синоптиков на майские праздники в Москве. По словам экспертов, в столице может потеплеть до +20 °С, однако атмосферное давление тем временем начнёт падать.