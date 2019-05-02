Мадуро обвинил Болтона в организации попытки госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе первомайской демонстрации обратился к Вашингтону с просьбой провести расследование в отношении советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. Трансляция обращения проводилась в твиттере главы республики.

По мнению венесуэльского лидера, Болтон является одним из главных зачинщиков попытки госпереворота в стране, состоявшейся 30 апреля.

В свою очередь Болтон в своём твиттере восхитился мужеством Гуайдо, вещающего перед толпой, и посмеялся над Мадуро, который, по его словам, "прячется где-то в бункере" вместе с "кубинскими надзирателями и коррумпированными приспешниками".

Как писал Лайф, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале оппозиции и призвал народ выйти на улицы в случае новой попытки свержения власти.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео допустил проведение военной операции США в Венесуэле при наличии необходимости.