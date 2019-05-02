Президент Венесуэлы объявил о "великом плане изменений"

На специальной сессии, которая состоится 4–5 мая, Мадуро намерен выслушать актуальные предложения по исправлению общественной и внутриполитической ситуации.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности вести диалог с оппозицией, чтобы "исправить ошибки" и внести ряд изменений, которые улучшат качество жизни в стране, предаёт РИА "Новости".

Отмечается, что во время выступления на первомайской демонстрации Мадуро сообщил, что грядущие выходные — 4 и 5 мая — объявлены национальным "днём диалога", когда все ветви народной власти смогут сказать правительству, что необходимо сделать для реализации "великого плана изменений".

— Хочу принять план, чтобы изменить всё, чтобы улучшить всё, чтобы исправить ошибки, — сказал Мадуро.

Напомним, что 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит самопровозглашённый лидер Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.