Президент Венесуэлы объявил о "великом плане изменений"

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Президент Венесуэлы объявил о "великом плане изменений"

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Николас Мадуро. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

На специальной сессии, которая состоится 4–5 мая, Мадуро намерен выслушать актуальные предложения по исправлению общественной и внутриполитической ситуации.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности вести диалог с оппозицией, чтобы "исправить ошибки" и внести ряд изменений, которые улучшат качество жизни в стране, предаёт РИА "Новости".

Отмечается, что во время выступления на первомайской демонстрации Мадуро сообщил, что грядущие выходные — 4 и 5 мая — объявлены национальным "днём диалога", когда все ветви народной власти смогут сказать правительству, что необходимо сделать для реализации "великого плана изменений".

Хочу принять план, чтобы изменить всё, чтобы улучшить всё, чтобы исправить ошибки, — сказал Мадуро.

Напомним, что 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота группой военнослужащих, связанных с оппозицией, которой руководит самопровозглашённый лидер Хуан Гуайдо. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.

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