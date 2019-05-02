Бой Нурмагомедова с Барселосом отменён из-за травмы

Российский спортсмен Саид Нурмагомедов не сможет участвовать в бою против бразильца Раони Барселоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Причиной отмены боя стала травма Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды россиянина.
— Саид получил травму. Бой отменён, — сказал собеседник агентства.
Отметим, Саид Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории — до 61,2 кг. Прошлый бой россиянина состоялся 3 февраля на турнире UFC Fight Night 144 и также был с представителем Бразилии Рикардо Рамосом. Победу техническим нокаутом в первом раунде тогда одержал Саид Нурмагомедов. Всего в активе спортсмена 13 побед (6 досрочно) и одно поражение в ММА.
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