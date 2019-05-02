Эксперты предупредили о возможном росте цен на продукты в праздники

Специалисты проанализировали данные о покупках россиян из девяти разных городов и пришли к выводу, что спрос на алкоголь уже вырос на 34 процента, на безалкогольные напитки — на 27 процентов, а на готовые блюда — на 10.

Цены на алкоголь и продукты в период майских праздников из-за повышенного спроса могут вырасти на 5–7 процентов и едва ли опустятся на прежний уровень. К такому выводу пришли сотрудники сервиса по поиску и выбору товаров Rate&Goods.

Генеральный директор организации Роман Майстер отметил продолжение роста потребительских цен и выразил уверенность в том, что тенденция сохранится.

— На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5–7%. Особенно это коснётся некоторых групп товаров, таких как алкоголь и безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, готовые продукты, — цитирует эксперта РИА "Новости".

По его словам, в период с 22 по 29 апреля цены на продукты уже начали расти.

Сотрудники компании проанализировали данные о покупках клиентов из девяти разных городов России и пришли к выводу, что спрос на алкоголь стал выше на 34 процента, на безалкогольные напитки — на 27 процентов, а на готовые блюда — на 10.

— Как правило, после праздников цены снижаются до прежнего уровня. Но в этом году после Нового года потребители снижения цен так и не дождались. Есть риск, что и после майских праздников не все цены вернутся к прежнему уровню, — отметил Майстер.

Ранее сообщалось, что в России минимальный набор продуктов питания за пять лет подорожал на 35%.