Экс-депутат Рады призвал Зеленского покаяться за трагедию в Доме профсоюзов

По мнению политика, только в этом случае будет положен конец тому расколу, который произошёл на Украине пять лет назад.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обратился к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом ответить за действия своего предшественника на высшем посту Петра Порошенко. В частности, начать с покаяния за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

Как отметил Журавко, если Зеленский действительно хочет объединить страну и "запустить процесс национального диалога", то ему следует возложить цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года произошла трагедия, после которой и произошёл раскол в обществе. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в "Фейсбуке".

— И не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником, — сказал Журавко.

Кроме того, экс-депутат добавил о необходимости возобновления "честного и открытого" расследования. Виновники трагедии, в свою очередь, должны быть найдены и "наказаны по всей строгости закона".

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственность за это никто не понёс.

Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты избили одессита, который нёс цветы к Дому профсоюзов.