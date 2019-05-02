Гуайдо сообщил о смерти двух участников акций протеста в Венесуэле

Оппозиционный политик пообещал "положить свою жизнь" для поиска и наказания виновных в гибели манифестантов.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в ходе столкновений с правоохранительными органами погибли 24-летний юноша и 27-летняя девушка. Об этом оппозиционер написал на своей странице в Twitter. Вместе с тем он выразил соболезнования и пообещал, что гибель этих людей не останется безнаказанной.

—Убийцам придётся взять на себя ответственность за свои преступления. Я положу свою жизнь на это,—написал он.

По данным Гуайдо, 1 мая по всей стране прошло 397 демонстраций, 23 из них были жестоко подавлены. При этом 25 человек получили ранения, а ещё 32 были задержаны.

Как писал Лайф, по всей Венесуэле в этот день прошёл ряд первомайских демонстраций, в которых принимали участие как сторонники, так и противники действующей власти.

По данным депутата Национальной ассамблеи из-за столкновений с сотрудниками правоохранительных органов во время массовых акций протеста пострадали по меньшей мере 78 человек. В то же время министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщал, что в ходе беспорядков не менее восьми военных были ранены из огнестрельного оружия.