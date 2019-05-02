Владимир Зеленский выбрал главу своей будущей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с человеком, который должен будет занимать пост главы его будущей администрации. Об этом сообщил Вадим Галайчук, доверенное лицо шоумена, в эфире одного из украинских телеканалов.

Также он добавил, что речь идёт об известном, публичном лице. Однако называть конкретное имя Галайчук не стал.

Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов. Как сообщал Лайф, Пётр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины, а также договорился о встрече.