В шести городах Сирии пройдёт акция "Бессмертный полк"

Во время мероприятий люди смогут пронести портреты родственников, погибших в Великой Отечественной войне, а также в борьбе с терроризмом в Сирии.

В шести городах Сирии будет проведена акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы. В Тартусе, Хомсе, Дамаске, Алеппо, Латакии и Эс-Сувайде русские соотечественники, а также местные жители пронесут фотографии погибших в Великой Отечественной войне родственников, а также тех, кто погиб во время борьбы с терроризмом в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей русской общины.

Добавляется, что мероприятия пройдут в разное время. Так, в городе Тартус "Бессмертный полк" пройдёт 2 мая, одновременно с акцией "Георгиевская ленточка".

В городе Эс-Сувайда мероприятие пройдёт 4 мая в доме одной из русских соотечественниц. Также там планируется провести чаепитие под военные песни.

"Бессмертный полк" в Хомсе и Дамаске стартует 6 мая и 9 мая соответственно. В обоих городах планируется организовать концерты и просмотр фильмов, посвящённых Великой Отечественной войне. Кроме того, в городах пройдёт акция "Георгиевская ленточка".

В городе Алеппо "Бессмертный полк" запланирован на 9 мая. Акция включит в себя возложение цветов к мемориальной стене и шествие по главной площади Саад Алла. При этом мероприятия могут быть отменены из-за обострения ситуации в городе.

В Латакии акция пройдёт на территории Университета "Тишин" 8 мая. Шествие пройдёт под песню "Катюша". Также в городе планируются проведение акции "Георгиевская ленточка" и митинг.